Na sudetoněmecký sjezd pojede za českou vládu ministr školství Mikuláš Bek

Českou republiku bude na sudetoněmeckém sjezdu v bavorském Řezně na konci května zastupovat ministr školství Mikuláš Bek (STAN). ČTK to sdělila Bekova mluvčí Aneta Lednová. Podle předběžných plánů bude Bek v Řezně jeden den, a to v neděli, kdy s hlavními projevy vystoupí bavorský premiér Markus Söder a nejvyšší sudetoněmecký politický představitel Bernd Posselt. To, že na sjezdu bude zástupce české vlády, oznámil bez upřesnění před týdnem na setkání se Söderem český premiér Petr Fiala. Bekovu účast na sjezdu označil Posselt za důležitý a pozitivní krok ke společné budoucnosti v srdci Evropy. Ministr podle něj svým dřívějším působením ukázal, že staví mosty mezi národy. "Děkujeme českému premiérovi Petr Fialovi za to, že ho pověřil, jak bylo minulý týden projednáno s bavorským premiérem Markusem Söderem a vedením sudetských Němců," řekl Posselt.

Vztahy mezi sudetskými Němci a českou vládou se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.