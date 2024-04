Náklady veřejného zdravotního pojištění vzrostly za pět let o 60 procent, loni překročily 456,6 miliardy korun. Relativně nejvíc se zvýšila částka vynaložená na domácí péči a ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociální péče, vzrostla o více než 130 procent. Vyplývá to ze zprávy analytické komise z dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o rozdělení financí na rok 2025. Meziročně loni narostly celkové náklady na zdravotní péči o 38,5 miliardy korun, příjmy rostly o 35,2 miliardy Kč. "I přes vysoké nárůsty příjmů se systém veřejného zdravotního pojištění dostal v roce 2023 do deficitu," píše v dokumentu analytická komise. Pojišťovny tak zapojovaly úspory z předchozích let. Na vysokém výběru pojistného se loni podílel růst mezd a platů reagující na vysokou inflaci, vliv mělo podle komise také zapojení nemalé části ukrajinských uprchlíků do pracovního procesu.