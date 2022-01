Co dělat s českým zdravotním pojištěním, když odjíždíte na dlouho do ciziny?

Představte si situaci: odjede do USA nebo Austrálie zkusit život v jiné zemi. Začátky nebývají snadné a vy pracujete na černo jak číšník nebo servírka v restauraci. Samozřejmě bez zdravotního pojištění, protože nemáte pracovní smlouvu. Po dvou letech se rozhodnete k návratu domů, do Česka. Tady vás čeká nepříjemné překvapení od zdravotní pojišťovny. Budete muset doplatit zdravotní pojištění za celou dobu vašeho pobytu v zahraničí. Jak to?

Ilustrační foto: Sozavisimost, Pixabay, CC0

Při odjezdu do zahraničí na dobu déle než 6 měsíců se můžete v Česku odhlásit ze zdravotního pojištění a zcela legálně nic neplatit. Nebudete tady žít a logicky ani využívat služby českého zdravotnictví. Nicméně podle českých zákonů jste povinni být zdravotně pojištěni. Nicméně dokud jste v zahraničí, české úřady nebudou vaše pojištění kontrolovat. Po návratu, když pojišťovně nahlásíte, že jste zpět v Česku, ale pojišťovna bude chtít vidět potvrzení, že jste byli pojištěni v jiné zemi. Pokud ne, budete muset zpětně doplatit pojištění za celou dobu pobytu v cizině. Slabou útěchou může být, že pojišťovna v těchto případech alespoň nevymáhá penále.

Pokud jedete do zahraničí na výdělečný pobyt, máte to pojišťovně hlásit, i když jedete na dobu kratší než šest měsíců.

Pojištění dětí a seniorů. Důchodcům platí pojištění v dvou zemích současně.

Foto: Engin Akyurt, Pixabay

Při dlouhodobém nebo trvalém pobytu v zemích EU obvykle nevznikají velké potíže. Je dobré vědět, že pojištění dětí souvisí v pojištěním rodičů. Pokud tedy nezletilý český občan žije s rodiči v Německu, je pojištěn v Německu, a ne v České republice. Zcela jiný režim platí pro důchodce. Při přestěhování do jiné země EU jeho pojištění v Česku zůstává v platnosti (může tedy kdykoliv přijet do Česka a jít k doktorovi), zároveň jeho pojištění platí v zemi pobytu, aniž by musel cokoliv doplácet. Před odjezdem je ale nutné zajít do české zdravotní pojišťovny a nechat si vystavit příslušné potvrzení.

Pojištění v Británii a v USA

Z hlediska zdravotního pojištění zůstává Británie i po brexitu ve stejném režimu jako země EU, Brusel a Londýn uzavřeli příslušnou dohodu. Málo známou skutečností je, že Česká republika má uzavřenu dohodu o zdravotní péči s USA. Hlavní myšlenkou smlouvy je, že legálně zaměstnaní občané ČR jsou v Americe zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění.