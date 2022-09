Národní rozpočtová rada varuje před rostoucí propastí veřejného deficitu

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtů se v Česku zvyšuje. Vyplývá to z dat Národní rozpočtové rady, která se zabývala dlouhodobou udržitelností veřejných financí. Té podle Rady Česká republika zatím stále nedosahuje. Nerovnováha mezi příjmy a výdaji státu vznikla podle Národní rozpočtové rady kombinací rozpočtově nerozvážných kroků učiněných zejména v posledních dvou letech a dlouhodobého neřešení budoucích dopadů demografického vývoje. Podle zprávy by řešením mohlo být zvýšení daní a změna legislativy - konkrétně část, která definuje rozsah činnosti státu a jeho takzvané mandatorní výdaje. Pokud se významně nezmění daňové a výdajové politiky, lze očekávat náraz na dluhovou brzdu v řádu jednotek let, varuje rada. Od 30. let bude vlivem stárnutí populace nárůst veřejného dluhu tak razantní, že jej bude obtížné financovat. Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.