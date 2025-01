Návrh ODS a TOP 09: Výpověď bez udání důvodu by provázelo dvojnásobné odstupné

Při výpovědi bez udání důvodu by zaměstnanci náleželo podle úpravy poslanců koaličních ODS a TOP 09 nejméně dvojnásobné odstupné, tedy zpravidla aspoň dva až šest měsíčních výdělků podle doby zaměstnání. Některým lidem by zaměstnavatelé takovou výpověď dát nesměli. Pozměňovací návrh předložili poslanci ODS a TOP 09 k takzvané flexibilní novele zákoníku práce, kterou má v úterý projednat Sněmovna ve druhém čtení. Se záměrem nesouhlasí například vládní lidovci. Proti výpovědi bez udání důvodu se staví odbory, hrozí protesty.

Výpověď bez udání důvodu by umožnila zaměstnavatelům pružněji reagovat na situaci na pracovním trhu, uvedli předkladatelé v čele s Michalem Zunou (TOP 09) v důvodové zprávě. Výpověď bez udání důvodu by nesměli dostat podle úpravy těhotné zaměstnankyně, lidé na mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, pracovníci se zdravotním postižením a ti, kterým zbývá pět a méně let do řádného starobního důchodu.

Vládní novela zákoníku práce naopak prodlužuje ze tří na čtyři měsíce zkušební dobu. Poslankyně opozičního hnutí SPD Lucie Šafránková předložila návrh, který by u zkušební doby zachoval nynější stav. Zaměstnavatelé by podle vládní předlohy museli rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte. Někteří pracovníci by mohli výdělek dostávat v eurech. Na brigády o letních prázdninách by se mohlo začít chodit od 14 let.