Nechceme přes 800 hodin přesčasů! Část lékařů žádá poslance, aby odmítli novelu zákoníku práce

Vlastimil Válek | Foto: Úřad vlády ČR

Spolek Mladí lékaři se ptal anonymně šesti set doktorů. Devět z deseti uvedlo, že na přesčasech napracují přes 35 hodin měsíčně. Víc, než povoluje zákon. Přesčasy jsou sice dobrovolné, ale lékaři v dotaznících uváděli, že část vedoucích pracovníků vyvíjí na své podřízené nátlak. Třeba znemožněním atestací.

Pokud novela projde, lékaři zapojení do iniciativy pohrozili, že od 1. prosince přestanou dobrovolné přesčasy sloužit. 416 hodin legálních přesčasů za tento rok už mají totiž odpracovaných.

Předseda sekce Jan Přáda řekl, že do výzvy se zapojilo 4000 z 20.000 lékařů sloužících v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) je připravený se s nespokojenými lékaři sejít.

Kubek: Pacienti mají právo na odpočaté lékaře

Milan Kubek | Foto: Dana Špicarová, Český rozhlas

Mladí lékaři chtějí dlouhodobě udržitelné, přijatelné pracovní podmínky, říká Jan Přáda ze sekce Mladých lékařů České lékařské komory.

"Ta přesčasová novela, když to řeknu zjednodušeně, musí jít ze stolu. Musíme se bavit o tom, jak by se to mělo udělat. To znamená, nějak ukotvit legislativně systém služeb, ukotvit systém délky služeb, systém kontroly pracovníků na pracovištích z hlediska inspektorátu práce, aby probíhaly opravdu reálně. A musí být vymahatelnost takových kroků."

Navýšení přesčasových hodin se týká takzvaných dobrovolných přesčasů, se kterými zaměstnanci nemusejí souhlasit. Podle aktuálního zákoníku práce může zaměstnavatel nařídit 150 hodin práce přesčas ročně, další přesčasy jsou dobrovolné. Zákoník stanoví 35 hodin práce týdně, ale podle průzkumu lékařské komory, pracují lékaři týdně 77 hodin.

Foto: ČT24

Až 97 procent nemocnic současnou právní úpravu přesčasů danou zákoníkem práce porušuje. Navíc musí lékaři najít čas na své další vzdělání.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek také upozornil na studie, které se dělaly například ve Velké Británii, a ukázalo se, že přepracovaní lékaři mnohem častěji chybují.

"Přepracovaný lékař častěji chybuje, a měli bychom zajistit pacientům nárok na to, aby je ošetřovali odpočatí lékaři. Přesčas má být mimořádná situace. Nemá být na přesčasové práci založen celý systém. Místo toho, aby politici tu problematiku obrovského množství přesčasů řešili, tak jednoznačně dávají najevo: my ji řešit nebudeme, jenom to zlegalizujeme."

Podle Kubka je přepracování podobné stavu, jako kdyby byl lékař pod vlivem alkoholu.

O paragrafu v zákoníku jsme se dozvěděli po jeho schválení

Zástupcům lékařů také vadí způsob, jakým byl paragraf o přesčasech do novely připojen. Dozvěděli o něm až ve chvíli, kdy poslanci novelu schválili a poslali ji k projednání do Senátu, který ji dolní komoře vrátil. Pokud bude novela ve Sněmovně znovu schválena, obrátí se na prezidenta.

Poslanecká sněmovna | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Upozorňují, že přesčasy jsou téměř neslučitelné s rodinným životem, navíc těhotné ženy podle zákoníku práce přesčas pracovat nesmějí. Problém je, že na službách je postaveno odměňování. Jak uvedla v dotazníku jedna z lékařek, pokud by byl základní plat takový, aby mohla platit hypotéku a normálně žít, přesčasy by vůbec nesloužila.