NERV navrhuje výpověď bez udání důvodu. Reakce diskutujících: Ze smlouvy se stane cár papíru

​Současná situace je taková, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů uvedených v zákoně, jako je třeba porušení pracovních povinností nebo nadbytečnost. Naopak zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu.

Výpověď bez udání důvodu nemůže být bez odstupného

Zbyněk Stanjura | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

V Česku dlouhodobě chybí pracovní síla, a vzhledem k demografickému vývoji se bude problém prohlubovat. Podle NERVu a ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je flexibilnější pracovní trh receptem na rozmrazení české ekonomiky, která neroste tak, jak se předpokládalo.

Ministr uvedl, že by byl pro, ovšem za jasně definované výše odstupného. "Nemůžeme mít výpověď bez udání důvodu bez odstupného," uklidňuje ministr. O jeho výši zatím pětikoalice debatuje. Podle ministra to může být výhodné pro obě strany.

Ve hře je také zkrácení výpovědní lhůty. Na tom, podle Stanjury, vydělají zaměstnanci. Pokud mají například výhodnou nabídku, nemusí čekat, až ho zaměstnavatel za dva měsíce uvolní. Prodloužit by se mohla zkušební doba, s čímž nesouhlasí opozice.

Odboráři jsou zásadně proti

Odborový svaz KOVO | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Zásadně proti změnám jsou odboráři. Předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo řekl, že budou proti některým doporučením tvrdě vystupovat. A jmenoval právě možnost podání výpovědi zaměstnanci bez udání důvodu. Svaz KOVO patří k největším odborovým organizacím. Sdružuje zhruba 100 tisíc členů.

Hovoří se o tom, že odborníci čerpají inspiraci z Dánska. Jak však namítá server Alarm.cz, ani zde nelze někoho propustit bez udání důvodu. Navíc má Dánsko zcela jiný systém sociální ochrany. Podporu v zaměstnanosti může vyhozený z práce čerpat až dva roky, přičemž pro nízkopříjmové skupiny obyvatel se jedná o příjem jen o málo nižší, než byla jejich předchozí mzda, dodává Alarm.

Reakce diskutujících? Tohle už jsme zažili v devadesátkách

A jaké jsou reakce lidí? Některé na facebooku se nedají publikovat. Vesměs jsou reakce negativní. Jako například tato: "Tohle to už jsme zažili v devedesátkách kdy se propouštělo jak na běžícím pásu, kdy člověk přišel do práce a na stole našel výpověď, Kdo by to odskákal první? No matky s malými dětmi a pak ti, kdo mají pár let do důchodu a kdy podle zaměstnavatele jsou už málo výkonní. No a příklad dnes, kdy je člověku padesát + tak má fakt problém najít práci odpovídající jeho kvalifikaci nebo praxi."

Z pracovní smlouvy se stane cár papíru, namítají jiní. Další upozorňují, že stát budou čekat další sociální případy. A z čeho je bude financovat? Někteří z komentujících volají po stejných právech, chtějí, aby i zaměstnanci mohli dát výpověď ze dne na den. "Už se mi stalo, že jsem měl možnost na lepší práci, ale nástup byl do týdne, jenže můj tehdejší zaměstnavatel trval na zákonné dvouměsíční výpovědní lhůtě," dodává jeden z diskutujících.