Nejvyšší soud nesouhlasí se zastavením stíhání příslušníků StB kvůli promlčení

Městský soud v Praze musí znovu otevřít kauzu skupiny bývalých příslušníků komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří čelili obžalobě kvůli šikaně disidentů a nucení odpůrců totalitního režimu k emigraci. Městský soud v Praze jejich stíhání zastavil kvůli promlčení, avšak Nejvyšší soud vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. Nejvyšší soud rozhodl v červnu bez veřejného jednání, výsledek ČTK řekl Střížův mluvčí Petr Malý. "Nejvyšší soud zrušil usnesení odvolacího Městského soudu v Praze a přikázal mu věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout. Nejvyšší soud se tak ztotožnil se stanoviskem nejvyššího státního zástupce, podle kterého závěr odvolacího soudu o zániku trestní odpovědnosti obviněných z důvodu promlčení je nesprávný," uvedl Malý. Plné odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu zatím není dostupné, doručuje se účastníkům řízení.

Obžaloba tvrdí, že někdejší příslušníci StB šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni poškození se na počátku 80. let vystěhovali z Československa. Čtveřice obžalovaných na počátku hlavního líčení vinu odmítla.