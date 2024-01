Některé domovy seniorů letos zdraží, začala platit nová úhradová vyhláška

Některé domovy seniorů a další pobytová zařízení v sociálních službách letos zdraží. Umožňuje jim to nová úhradová vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí. Ta stanovuje ve srovnání s minulým rokem vyšší maximální ceny. Provozovatelé si tak můžou účtovat za jídlo až 255 korun za den místo současných 235 korun, u ubytování se denní limit zvýší maximálně o 35 korun na 315. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého se ale klienti nemusí obávat, že by na úhradu těchto tzv. hotelových služeb neměli. „V České republice platí pravidlo, že klientovi v pobytovém zařízení musí zbýt minimálně 15 procent jeho příjmu. Pokud mu to nevychází, tak se úhrada sníží,“ vysvětluje.