Některé matriční poplatky se zvýšily, získat data z matrik má být snadnější

Lidé na matrikách od letoška zaplatí za některé úkony až trojnásobně vyšší poplatky. Oddávat je budou moci nově i poslanci nebo senátoři. Změny ode dneška přinesla novela, která spolu s postupnou elektronizací matrik usnadní proces oddávání nebo zapisování jmen do matričních knih.

Novela také například umožní stejnopohlavním párům, aby uzavřeli registrované partnerství na jakémkoli matričním úřadu, nejen na 14 z nich jako nyní. Občanské sňatky se budou moci konat při splnění zákonných podmínek i bez přítomnosti matrikáře.

Zvýšení části matričních poplatků zdůvodnila vláda tím, že sazby platné do konce loňského roku mnohdy nepokrývaly ani náklady určitého matričního úkonu. Například poplatek za svatbu mimo úředně stanovenou místnost novela zvyšuje z 1000 korun na 3000 korun. K novým poplatkům patří 500 korun za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku.

Právo nahlížet do matričních knih budou mít lidé starší 12 let. Pokud by si lidé měnili nebo změnili pohlaví, mohli by žádat o změnu jména a příjmení na neutrální jen prohlášením na matrice místo správního řízení, a to na kterékoli matrice, nejen v místě trvalého bydliště. Novela také zpřesňuje postup obnovy zničeného zápisu v matriční knize tak, aby se už nemusela přepisovat celá. Novela dále umožňuje určení otcovství takzvanou trojdohodou, tedy souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce dítěte po zahájení rozvodového řízení.