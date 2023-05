Některé vjezdy do KRNAP budou pod kontrolou detektorů zvuku, zatím na zkoušku

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) před začátkem letní sezony rozmístí na několika vstupech do KRNAP detektory zvuku. Cílem je efektivněji postihovat nelegální vjezdy motorových vozidel do národního parku. Půjde o testovací provoz. Detektory budou součástí kamerových bodů, které data zasílají na dispečink. ČTK to dnes řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Pokud se zařízení osvědčí, ostrý provoz na některých vytipovaných místech by mohl začít před letní sezonou 2024.

Ve zkušebním provozu je od loňského léta kamerový systém, který zaznamenává na vytipovaných místech průjezdy vozidel a vyhodnocuje podle databáze SPZ, které jede legálně a které nelegálně. Podle Drahného ale není kamerový systém samostatně pro potřeby Správy KRNAP dost efektivní, proto správa národního parku začne zkoušet detektory zvuku.