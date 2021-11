Německo darovalo ČR deset tisíc dávek protilátkových léků na covid-19

Německo darovalo České republice 10.000 dávek protilátkových léků na covid-19 od firmy Regeneron. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru napsal, že v neděli dorazily do ČR a budou co nejdříve převezeny do nemocnic. Některé v pátek informovaly, že protilátkové léky, které dostávají nakažení s vyšším rizikem nemoci, jim docházejí. Další objednávky, které ministerstvo nakoupilo, dorazí podle Vojtěcha v polovině prosince.

Monoklonální protilátky se podávají nakaženým ve formě infuze. Brání šíření viru v těle a chrání před vážným průběhem nemoci, doporučené jsou pro lidi nad 65 let a mladší, pokud mají nějaké závažné chronické onemocnění. Musí se ale podat v časné fázi onemocnění, ideálně pět dní od prvních příznaků.