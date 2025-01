NKÚ: Stát dal od roku 1991 na pozemkové úpravy 36 miliard, současným tempem potrvají ještě 50 let

Od roku 1991 stát investoval 36,2 miliardy korun do pozemkových úprav. Ministerstvo zemědělství však nemá ucelenou informaci, kolik peněz bude potřeba k jejich dokončení. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu bude třeba ještě 150 miliard korun a při současném tempu financování to bude trvat padesát let. Kontrolní úřad to uvedl k výsledkům kontroly peněz ze státního rozpočtu i z EU na pozemkové úpravy. Ke konci roku 2023 byly dokončeny na jedné čtvrtině. "Komplexní pozemkové úpravy byly ke konci roku 2023 dokončeny na jedné čtvrtině z celkem 12.232 katastrálních území. Na 9186 katastrálních územích doposud provedeny nebyly," uvedl NKÚ. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, aby se zlepšila jejich využitelnost a přístupnost. Nedílnou součástí pozemkových úprav jsou ekologická, protierozní, vodohospodářská a krajinná opatření, popisuje NKÚ. Ministerstvo zemědělství přitom podle kontrolorů soustavně nesledovalo a nevyhodnocovalo účelnost a hospodárnost utracených peněz na pozemkové úpravy, a tím podle NKÚ neplnilo zákonem stanovené povinnosti.