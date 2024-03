Nově objednané vakcíny proti černému kašli dorazí lékařům po polovině dubna

Kvůli velkému zájmu o přeočkování dospělých proti černému kašli bude distributor vakcíny nové objednávky vyřizovat až po polovině dubna. ČTK a serveru Novinky.cz to dnes řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZd) Ondřej Jakob. O dodávce dalších vakcín se podle něj jedná s Kanadou. S nárůstem počtu případů černého kašle se potýkají i další země Evropy, v ČR jich letos bylo už přes 4200.

"Za uplynulé dva týdny bylo zavezeno do ordinací praktických lékařů a očkovacích center přes 30.000 vakcín, ze kterých bylo naočkováno okolo 12.000 dospělých," uvedl Jakob. Dalších 18.000 vakcín by podle něj mělo být k dispozici v očkovacích centrech a u praktických lékařů. "Během tohoto týdne jsou zaváženy objednané vakcíny standardním způsobem, a to v rozsahu téměř 10.000 dávek očkovací látky tak, jak byly objednány," řekl. Kvůli zvýšenému zájmu podle něj ale může trvat déle dodání vakcín z nových objednávek.

Dospělí se mohou nechat přeočkovat společnou vakcínou proti černému kašli, záškrtu, dětské obrně a tetanu. Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. MZd podle Jakoba jedná o dalších mimořádných dodávkách - první z Británie už jsou v ČR, dál se jedná o dodávce z Kanady. Děti jsou očkovaní proti černému kašli povinně jako součást hexavakcíny, kterou dostávají v devíti týdnech, druhou ve čtyřech měsících a třetí v přibližně v roce věku.