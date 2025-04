O podporu na výstavbu dostupného bydlení je větší zájem, než kolik je vyčleněno

O získání podpory na stavbu nebo pořízení obecního cenově dostupného nájemného bydlení je větší zájem, než kolik by umožnila financovat současná vyčleněná částka na program Dostupné bydlení. Připravených je více než 500 projektů v hodnotě 27,7 miliardy korun, tedy čtyřnásobku sumy v programu. Za půl roku od zahájení projektu byly podány žádosti o podporu za téměř osm miliard korun, což znamená překročení vyčleněných sedmi miliard korun. Vyplývá to z dat poradenské služby Obec ON spravovaného Státním fondem podpory investic (SFPI) a dříve zveřejněných údajů ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Členové vlády dříve uvedli, že by podpora mohla být v případě většího zájmu navýšena. O tom se podle MMR jedná.

Ve více než 500 připravovaných projektech by podle projektu Obec ON, který poskytuje prostřednictvím regionálních center obcím právní a legislativní poradenství, mohlo vzniknout 9500 bytů s nižším než průměrným tržním nájemným. Nárůst počtu žádostí podle SFPI dokazuje, že jsou obce připraveny hrát větší roli v bytové výstavbě. Podíl bytů, které obce staví, se přitom momentálně dlouhodobě drží kolem jednoho procenta, drtivou většinu projektů bytové výstavby realizují soukromí investoři. To podle projektu vede k vyšším nájmům a celkově nepřispívá ke zlepšení špatné bytové situace v Česku.