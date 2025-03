Obce v Česku vydělaly loni na poplatcích za ubytování 1,72 miliardy korun

Poplatky za ubytování vynesly loni českým obcím skoro jednu a tři čvrtě milardy korun. To je skoro o pětinu víc než rok předtím. Vyplývá to z informací státní agentury CzechTourism. Nejvíc na poplatcích vydělala Praha, která vybrala skoro 900 milionů korun. Loni se v Česku podle Českého statistického úřadu ubytovalo skoro 23 milionů turistů. Poprvé to bylo víc než v předcovidovém roce 2019.

Novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu, která je nyní před druhým čtením ve Sněmovně, počítá s vytvořením systému e-Turista, v němž se budou muset registrovat všechna ubytovací zařízení včetně nabídek přes on-line platformy, jako je například Airbnb. Ministerstvo pro místní rozvoj si od systému slibuje mimo jiné větší výběr poplatku z pobytu, neboť podle dřívějších vyjádření úřadu není v Česku nahlášeno asi 40 až 70 procent poskytovatelů krátkodobého ubytování přes on-line platformy. Systém eTurista by měl být hotový na jaře letošního roku.