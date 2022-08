Přísnější pravidla. Ministerstvo chystá regulaci Airbnb v Česku

Do Prahy i dalších měst Česka se po pandemických letech začínají vracet turisté. S tím roste i počet krátkodobých pronájmů, o kterých se v poslední době hodně diskutuje. Po omezení tohoto typu ubytování totiž často volají místní lidé i občanské spolky. Nyní chystá ministerstvo pro místní rozvoj legislativní změny. Nastat by měly od příštího roku.

„Stále se u nás v domě mění lidi, kteří se tady krátkodobě přes Airbnb ubytovávají. Každou chvíli řešíme problémy. Nejen hluk nebo nepořádek na chodbách, ale třeba i to, že záměrně nezavírají vchodové dveře, protože mají jen jedny klíče,“ postěžovala si paní Anna z Prahy.

Ilustrační foto: Maria Ziegler, Unsplash, CC0

Lidé nejen v Praze, ale i v centru dalších měst často volají po omezení krátkodobého typu ubytování. Zatímco velké evropské metropole jako Paříž, Berlín, Barcelona nebo Amsterdam už před časem zavedly v této oblasti přísná pravidla, v Praze se například přes platmofmu Airbnb pronajímají byty téměř bez omezení.

Hlavní město usiluje už několik let, aby mohlo turistické služby regulovat, stejně jako jiné evropské metropole. V Poslanecké sněmovně se snaží prosadit změny zákonů, zatím ale neúspěšně.

Situaci chce vyřešit ministerstvo pro místní rozvoj. Předložilo zákon o cestovním ruchu, který by trh se sdíleným ubytováním od příštího roku zreguloval.

Přísnější pravidla

„Sdílené ubytování se již dávno odklonilo od své původní podstaty, tedy od sdílení části nemovitosti, kterou vlastník momentálně nepotřebuje. Nyní jde mnohdy o regulérní podnikání v ubytovacích službách. Proto je nutné platformy, jako je například Airbnb, regulovat a zajistit, aby měli všichni podnikatelé stejné podmínky. Připravili jsme proto návrh, který nad tímto podnikáním zajistí větší dohled. Jsem rád za diskuzi nad naším návrhem a vítám i různorodé názory a pohledy na věc. Cíl máme stejný,” uvedl v tiskové zprávě rozeslané médiím místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

ILustrační foto: Andrea Piacquadio, Pexels, CC0

Zákon má jasně tento druh podnikání definovat a oddělit profesionální pronajímatele od příležitostných. Bude tak snazší postihovat porušení zákona anebo vymáhat sankce. Ty by se měly navíc zpřísnit. Návrh počítá s tím, že by rozdělil pronajímatele na malé, s výdělkem do 30 tisíc korun ročně, a velké. Na ty by se pak vztahovala přísnější pravidla.

Díky narovnání tržního prostředí budou podle ministerstva lépe dohledatelné komerčně užívané nemovitosti, čímž se usnadní kontroly toho, zda ubytovatelé skutečně plní všechny povinnosti.

„Tyto kontroly dnes probíhají ve standardních ubytovacích zařízeních, jako jsou hotely, penziony, ubytovny a další. Není důvod, aby se netýkaly také ubytování nabízeného prostřednictvím online platforem,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Neřeší příčiny, ani důsledky

S návrhem zákona ale nesouhlasí občanská sdružení lidí bydlících v centru Prahy. Například podle sdružení Arnika, které řeší dostupné bydlení, by na regulaci stačila současná legislativa. Zákon v předkládané podobě by podle organizace legalizoval dnes nelegální užití staveb pro bydlení k poskytování ubytovacích služeb a ve výsledku by dokonce podpořil vznik dalších ubytovacích kapacit na úkor trvalého bydlení.

Ilustrační foto: tommypjr, Flickr, CC BY 2.0

„Návrh zákona neřeší ani příčiny, ani důsledky současných problémů s Airbnb. Dnes jsou v centru Prahy využívány tisíce bytů, které by měly sloužit k trvalému bydlení, v podstatě jako hotelové pokoje. Nový zákon by ‚hotely v činžácích‘, které jsou dnes nelegální, protože jsou užívány v rozporu s kolaudací stavby, zlegalizoval. Problém s Airbnb by tak mohl kromě centra Prahy nově zasáhnout i mnohé další obce. Návrh jednoznačně upřednostňuje podnikání s byty na úkor bydlení i ochrany zdraví všech obyvatel ČR,” napsala na webu organizace Anna Vinklárková.

Organizace a spolky proto v otevřeném dopise ‚Bytové domy nejsou hotely!‘ vyzývají vládu, aby návrh zákona v této podobě odmítla. „Je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády i potřebami občanů v době současné bytové a energetické krize,“ zdůraznila ve zprávě organizace.