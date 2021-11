Obří kyvadlo architekta Josefa Pleskota se přestěhovalo z Prahy do Ostravy. Umístěno je v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Poprvé se dá do pohybu 17. listopadu. ČTK to řekla mluvčí industriálního areálu Eva Kijonková. "Pleskotovo desetimetrové, zhruba dvě tuny vážící kyvadlo bylo původně umístěno v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Nyní se toto originální dílo přestěhovalo právě do Gongu v Dolních Vítkovicích," řekla. Objekt je poctou technickým dovednostem člověka. Podle Josefa Pleskota do něj lze vložit jak neklid, tak klidnou lidskou energii.