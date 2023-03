Obyvatel ČR loni přibylo díky migraci, narodilo se nejméně dětí od roku 2004

Počet obyvatel Česka se loni zvýšil zhruba o 16.700 na 10,533 milionu lidí. Vliv na to měla jen migrace. Do ČR se přistěhovalo 57.000 lidí, naopak vystěhovalo se jich 20.000. V zemi se loni po 17 letech narodilo méně než 100.000 dětí. Bylo jich 99.834, nejméně od roku 2004. Meziročně je to pokles o 12.000 narozených. Zemřelo 120.200 lidí, meziročně o 19.700 méně. Vyplývá to z údajů , které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Úbytek narozených podle statistiků částečně souvisí se změnami věkového složení žen reprodukčního věku. "V roce 2022 navíc klesl i průměrný počet dětí narozených jedné ženě, meziročně z 1,83 na 1,66.

Statistici upozorňují na to, že bilance obyvatel nezahrnuje lidi, kteří získali dočasnou ochranu kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Podle údajů Cizineckého informačního systému mělo ke konci loňského roku tento typ pobytového oprávnění 432.000 lidí.