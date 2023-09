Ochránci: Vyhlášení CHKO Soutok je příležitostí k ukončení komářích kalamit

Vyhlášení lokality Soutok v jihovýchodním cípu České republiky chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) by podle ochránců přírody bylo příležitostí k ukončení komářích kalamit. Dosud se podle ochránců v jejich řešení postupovalo nekoordinovaně. V tiskové zprávě o tom informovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. CHKO vyhlašuje vláda, ministerstvo životního prostředí nyní k možnému vyhlášení Soutoku sbírá připomínky. Vznikem CHKO Soutok se završí desetiletí trvající snahy o komplexnější ochranu lužních lesů, které jsou v českém měřítku unikátní. Při předjednávání CHKO Soutok v první polovině tohoto roku agentura identifikovala několik problémů, kterým je třeba se věnovat, patří mezi ně právě i komáří kalamity. Nyní zásahy proti komárům uskutečňují města a obce v regionu za spolupráce s krajskou hygienickou stanicí, na svých pozemcích zasahuje Lesní závod Židlochovice i agentura ochrany přírody. Doposud však podle ochránců šlo o nekoordinovaný postup, který není pro prevenci kalamit dostačující. Změnit by se to mohlo vyhlášením CHKO. Agentura uvedla, že má zkušenosti se systematických řešením komářích kalamit v jiných CHKO, například v Litovelském Pomoraví. Výsledkem na Soutoku by pak mohlo být vytvoření monitorovací sítě a podpora včasného opatření proti komárům za využití moderních technologií.