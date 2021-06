Od poloviny července asi nebude nutná předchozí registrace na očkováni

Ministerstvo zdravotnictví chce od druhé poloviny července umožnit očkování proti covidu bez předchozí registrace. O "otevření dveří" očkovacích center informoval dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi.

Umožnit očkování lidem, kteří přijdou rovnou do očkovacího centra, je podle Vojtěcha jednou z cest, jak oslovit nové zájemce o vakcinaci potom, co bude alespoň jednou dávkou ošetřena polovina populace. Dosáhnout sedmdesáti procent, kdy by měla začít fungovat kolektivní imunita, bude podle něj složitější. Chce také, aby od září mohli dostávat lékaři do ordinací nejpoužívanější vakcínu - Pfizer/BioNTech, kterou dosud očkují pouze očkovací centra kvůli složitému systému distribuce.