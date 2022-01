Od pondělí se k očkování posilující dávkou vakcíny budou moct registrovat dětí starší 12 let

K očkování posilující dávkou vakcíny proti koronaviru se od pondělí budou moct registrovat taky děti starší 12 let. Řekl to mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Posilující dávku dostanou v očkovacích centrech nebo u dětských lékařů - a to po pěti měsících od dokončeného očkování. Ve věku 12 až 15 let je doteď podle ministerstva očkovaných zhruba čtvrt milionu dětí. Třetí dávkou se zatím mohli očkovat jen lidé starší 18 let.