Odboráři jsou kvůli novele zákoníku práce připravení stávkovat

Odbory vstoupily do stávkové pohotovosti. Českomoravská konfederace odborových svazů o tom informovala na svém webu. Odboráři tak reagují na připravovanou novelu zákoníku práce, která by umožnila zaměstnavatelům podávat výpovědi bez udání důvodu. Do takzvané flexinovely takovou možnost navrhují doplnit poslanci ODS a TOP 09. Podle oborářů ale návrh představuje bezprecedentní ohrožení jistoty pracovních míst a zásadně oslabuje práva zaměstnanců.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale nepředpokládá, že by výpověď bez udání důvodu měla šanci na schválení. Plán odborů stávkovat označil už minulý týden za zbytečný.