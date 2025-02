Odboráři ze zemí EU včetně Česka v Bruselu protestovali za záchranu průmyslu

Stovky pracovníků z mnoha zemí EU včetně Česka v Bruselu nedaleko sídla Evropské komise demonstrovaly za záchranu evropského průmyslu. Vadí jim vysoké ceny energií i příliš ambiciózní dekarbonizační cíle, které podniky podle jejich slov zatěžují. Protest pořádala evropská odborová centrála IndustriALL Europe. Z České republiky dorazilo sedm autobusů se zhruba 350 lidmi. Dva autobusy přivezly do belgické metropole i zaměstnance Třineckých železáren. "Přijeli jsme zachránit ocelářský průmysl v Evropské unii, jelikož se dostal do krize a hrozí ztráta pracovních míst," řekl českým novinářům v Bruselu předseda třineckých odborářů Marcel Pielesz. Podle něj může za současné problémy v ocelářském průmyslu několik věcí dohromady. "Je velká nadkapacita výroby, jsou tady dekarbonizační cíle, které jsou velice ambiciózní a naše podniky v EU šíleně zatěžují," uvedl Pielesz. Evropská komise by podle něj měla mimo jiné "jednoznačně zmírnit rychlost dekarbonizace".