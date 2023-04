Odborník: Umělá inteligence by mohla nahradit v cestovním ruchu třetinu pozic

Umělá inteligence (AI - Artificial Intelligence) by mohla do budoucna nahradit v českém cestovním ruchu minimálně třetinu pracovních pozic. Vzniknou ale jiné profese, jež budou s AI spjaté. Na konferenci Travelcon v Českých Budějovicích to dnes ČTK řekl odborník na turismus a bývalý ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. V ČR je v cestovním ruchu asi 215.000 plných pracovních úvazků. AI by mohla nahradit klasické recepční nebo střední hotelový management. Dvoudenní konference Travelcon se účastní přes 400 lidí.

Automatické recepce podle něj zatím využívají především velké hotelové řetězce jako Hilton nebo Marriott. V ČR je jich pár. "Jde o to, že (AI) nemusí nahradit kompletně recepci, ale z recepčního by měl přestat být člověk, který jenom vybere občanku, zapíše a vydá kartu na pokoj. To může udělat bez problémů jakýkoli robot. Recepční tam má být k tomu, aby dokázal prodat služby navíc, aby zpříjemnil pobyt," řekl Polášek.

V cestovním ruchu pracuje podle organizátorů Travelconu každý 25. Čech, jde o 215.000 plných pracovních úvazků. Turistický ruch se na HDP České republiky podílí třemi procenty.