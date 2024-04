Odpoledne skončí lhůta k předložení kandidátních listin pro evropské volby

Strany a hnutí mají poslední šanci přihlásit se do letošních voleb do Evropského parlamentu. Kandidátní listiny je nutné dodat ministerstvu vnitra do budovy, kde sídlí Státní volební komise, do dnešních 16:00. Volebních uskupení by letos mohlo být 26. Volební weby a účty pro financování kampaně k evropským volbám si zaregistrovalo devět koalic a 17 stran a hnutí. Volby budou 7. a 8. června.

Vedle koalice Spolu, kterou stejně jako při sněmovních volbách tvoří vládní ODS, KDU-ČSL a TOP 09, vytvořila koalici Starostové a osobnosti pro Evropu hnutí STAN a SLK. Piráti jdou do eurovoleb samostatně, stejně jako opoziční hnutí ANO. Další opoziční hnutí SPD sestavilo koaliční kandidátku společně s Trikolorou. O udržení v Evropském parlamentu bojují komunisté, kteří se spojili do koalice Stačilo! se Spojenými demokraty - sdružením nezávislých.