Odsouzený lobbista Janoušek zůstane ve vězení, soud zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění

Soud zamítl žádost lobbisty Romana Janouška na podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykává čtyři a půl roku za to, že před deseti lety srazil v Praze opilý ženu autem a od nehody ujel. Do vězení nastoupil v roce 2014, trest měl ale ze zdravotních důvodů přerušený. Za mříže se vrátil loni v červenci. O propuštění žádal po uplynutí poloviny trestu. Janouška k soudu přivedli v ochranné přilbě, při chůzi se opíral o francouzskou hůl. Řekl, že toho, co udělal, lituje, a že chce na svobodě vést řádný život.

Lékařské posudky tvrdily, že Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí, a že by se mu při pohybu mohl v mozku uvolnit voperovaný implantát. Při přerušení trestu ho ale sledování, které nařídil vrchní soud, zastihlo na kole nebo v galerii. Janoušek už dřív žádal pražský městský soud o prominutí zbytku trestu. Ani jednou mu nevyhověl.