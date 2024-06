Odvolací soud požaduje zbavení imunity pro Nagyovou, rozhodovat bude EP

Vrchní soud v Praze požádá Evropský parlament (EP) o zbavení imunity Jany Nagyové, která je spolu s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem obžalovaná v kauze Čapí hnízdo. Soud nyní shromažďuje materiály k podání žádosti. Nagyová byla do EP zvolena právě za ANO letos v červnu, imunitu by měla získat zahájením první schůze nového parlamentu v červenci. Vrchní soud se kauzou dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách zabývá poté, co státní zástupce podal odvolání proti osvobozujícímu rozsudku Městského soudu v Praze.

Pokud příslušný orgán požádá Evropský parlament o zbavení imunity některého z poslanců, předseda EP oznámí žádost na plenárním zasedání a předá ji určenému výboru. Výbor následně na uzavřeném jednání rozhodne, zda doporučí odebrání imunity či nikoliv. Na základě tohoto doporučení pak přijme EP rozhodnutí na následujícím zasedání. Jestliže je europoslanec zbaven imunity, nejedná se o verdikt "vinen". Pouze to umožňuje vnitrostátním justičním orgánům přistoupit k vyšetřování nebo soudnímu řízení.