Olympiáda - výsledky

Eliška Březinová předvedla na zimních olympijských hrách v Pekingu životní krátký program, ale Češi v krasobruslařské soutěži družstev podle očekávání končí. Obsadili osmé místo. Do vedení se díky lepším výkonům v krátkém programu žen i volných jízdách mužů dostali Rusové. Po druhém soutěžním dnu vedou o tři body před výběrem USA a přiblížili se zopakování triumfu ze Soči 2014. Jsou jedinými evropskými zástupci ve finálové pětici, která pokračuje ve volných jízdách.

Manželé Zuzana a Tomáš Paulovi přišli na olympijském turnaji smíšených družstev v curlingu o šanci na postup do semifinále. Čeští debutanti pod pěti kruhy v Pekingu porazili 10:8 Američany, poté ale podlehli 5:7 po dodatečném endu Kanadě a před závěrečným zápasem mají bilanci tří výher a pěti porážek. "Je to strašná houpačka a určitě nejnáročnější turnaj, který jsme kdy hráli. Možná je to můj subjektivní dojem, ale začínají se trošku rozevírat nůžky mezi top profesionálními týmy ověnčenými medailemi a týmy, které se na olympiádu dostaly z kvalifikací nebo posledních postupových míst," řekla Paulová. Ocenila skvělé výkony hlavních medailových adeptů. "Náš realistický cíl bylo páté až sedmé místo. Pokud porazíme Čínu, tak cíl splníme. Do zápasu půjdeme s velkým soustředěním a tím, že chceme vyhrát," řekl Paul.

Mistr světa Alexandr Bolšunov vyhrál skiatlon i na zimních hrách a má první individuální olympijské zlato. Úspěch ruských běžců na lyžích podtrhl druhým místem Denis Spicov, který na svého krajana ztratil více než minutu. Bronz získal Fin Iivo Niskanen. Český reprezentant Michal Novák obsadil osmnáctou příčku, což je jeho nejlepší individuální výsledek na velké akci. Na vítěze v závodě s velkými odstupy ztratil 4:41,1 minuty. "Bylo to naprosto extrémní. Takovýhle těžký závod jsem si snad nedokázal ani představit. Jsou tu náročné tratě, málo kyslíku, pomalý sníh. Plus teda v tom druhém okruhu to tam Niskanen s Bolšunovem extrémně natáhli, to tempo bylo naprosto vražedné," řekl novinářům Novák.

Hokejový brankář Šimon Hrubec měl po sobotním příletu do dějiště olympijských her v Pekingu pozitivní test na koronavirus. Jeho start na turnaji by však ohrožený být neměl; kontrolní test byl negativní a lze očekávat, že stejně dopadne i povinný třetí test. Očekávaná jednička národního týmu měla s výsledky koronavirových testů problémy i v Česku, proto Hrubec do Pekingu odletěl až se zpožděním. První zápas na turnaji čeká českou reprezentaci ve středu, kdy se utká s Dánskem.