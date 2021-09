Orbán přijel do Česka, navštívil s Babišem jeho volební kraj

Zhruba deset dnů před sněmovními volbami dnes Česko navštívil maďarský premiér Viktor Orbán. Nejdříve se v pražské Kramářově vile sešel s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, poté spolu oba premiéři odjeli do Ústí nad Labem, kde Babiš vede kandidátku ANO. Řešili vztahy obou zemí, dopady pandemie covidu či migraci. Na odpolední tiskovou konferenci se nedostali někteří novináři, zpochybnili, že to bylo kvůli malé kapacitě sálu, jak vysvětloval mluvčí vlády. Šlo o zástupce západoevropských médií, Hospodářských novin nebo serveru Investigace.

Po pracovním programu se oba premiéři zúčastnili setkání příznivců hnutí ANO v ústeckém divadle. Během návštěvy demonstrovalo v hlavním městě i na severu Čech několik aktivistů, kteří kritizovali styl vládnutí obou premiérů. Kritici uvádějí, že maďarská vláda omezuje pluralitu médií, akademické svobody či činnost nevládních organizací.

Premiéři obou zemí dlouhodobě kritizují Evropskou unii také za to, že podle nich dostatečně nebrání své hranice před ilegální migrací, které je podle nich třeba předcházet.Česká vláda v pondělí schválila vyslání 50 policistů na pomoc s ochranou maďarsko-srbských hranic. Kontingent by se měl do Maďarska vydat v polovině října.