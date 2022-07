Oštěpařka Ogrodníková nakonec na MS skončila osmá

Do poslední chvíle oštěpařka Nikola Ogrodníková věřila, že by mohla na mistrovství světa získat medaili. Ani jeden ze šesti pokusů ale nebyl dostatečně technicky vydařený, takže nakonec skončila osmá výkonem 60,18 metru. I to je její nejlepší umístění na MS.

Ze svého vystoupení ale měla rozporuplné pocity. "Trochu se to ve mně bije. Když jste ve finále, tak chcete uspět, chcete hodit daleko. Ale osmé místo na světě je dobré. Na mistrovství světa jsem se ještě líp neumístila," dodala.

Titul obhájila Australanka Kelsey-Lee Barberová v nejlepším výkonu sezony 66,91 metru. Na druhou příčku se posunula domácí Kara Wingerová s 64,05 metry. Bronz získala Japonka Haruka Kitagučiová hodem dlouhým 63,27 metru.