Ostravský superpočítač Karolina je 70. v žebříčku nejvýkonnějších počítačů světa

Superpočítač Karolina, který se připravuje k testovacímu provozu v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB-Technické univerzitě Ostrava, se umístil na 70. místě v žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa. Jde o nejvýkonnější superpočítač v Česku, v Evropě je 19. ČTK to řekla mluvčí centra Zuzana Červenková. Uvedla, že pořadí nejsilnějších superpočítačů na světě určuje žebříček TOP500. Je vyhlašován od roku 1993 dvakrát ročně, poprvé to bývá koncem června během mezinárodní konference ISC v Německu. Karolina najde uplatnění například při vývoji nových materiálů, léků nebo zkoumání změn klimatu. Unikátní výpočetní systém bude sloužit vědě, průmyslu i společnosti do roku 2025. Superpočítač stál 14,86 milionu eur (zhruba 400 milionů korun) a patří mezi pět takzvaných EuroHPC petascale superpočítačů pořizovaných v celoevropském společném podniku EuroHPC JU. Jeho pořízení je tak financováno prostřednictvím EuroHPC JU a evropských dotací.