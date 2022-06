Ovocnáři čekají letos dobrou úrodu

Letošní sklizeň ovoce v České republice by měla meziročně vzrůst o 17 procent na nadprůměrných 156.155 tun. Měla by tak být nejvyšší od roku 2018. Proti průměru sklizní předchozích pěti let by měla být vyšší o 11 procent. Výrazný meziroční nárůst sklizně se čeká u třešní a švestek. Vyplývá to z odhadu, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. "Letošní první odhad sklizně vypadá velmi optimisticky. Všechny hlavní druhy ovoce vykazují nadprůměrnou úrodu. Mrazovým poškozením utrpěly pouze některé odrůdy teplomilného ovoce, které zejména na jihu Moravy vystoupily z dormance (zimního spánku) a následně zmrzly v pupenech," řekla ČTK Petra Hrabčáková z ÚKZÚZ. Přes poškození mrazy by úroda meruněk měla být z dlouhodobého pohledu průměrná - na úrovni 1500 tun. Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík označil na dotaz ČTK očekávanou úrodu za mírně nadprůměrnou. "Nepotkala nás zásadní vlna jarních mrazů, pouze začátkem dubna mrazy postihly některá místa s výsadbami meruněk. Dobrá úroda bude u švestek, což je dobrá zpráva pro milovníky povidel i slivovice," řekl Ludvík.