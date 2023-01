Pavel a Babiš se střetli v první debatě před druhým kolem voleb

Kandidáti na prezidenta Petr Pavel a Andrej Babiš z hnutí ANO se poprvé před druhým kolem voleb setkali v duelu. Debata Deníku.cz trvala dvacet minut a oba kandidáti se do ní přihlásili přes video ze svých kanceláří. Vyjadřovali se k válce na Ukrajině, přístupu ke svobodě nebo mluvili o pomoci českým občanům. Oba kandidáti se proti sobě v debatě opět vymezovali. Nejvíc času se přeli o to, za koho jejich soupeř ve volbách kandiduje. Babiš označil Pavla za provládního kandidáta. Ten zopakoval, že je nezávislý. „Pokud já jsem provládním kandidátem, pan Babiš je prohradním kandidátem. Je kandidátem proruského tábora v této zemi,“ řekl Pavel. Babiš zopakoval, že by na Hradě udělal vše pro to, aby skončila válka na Ukrajině. Pavel odmítl, že by strašil válkou. Řekl, že naopak celý svůj život se válkám snažil zabránit.