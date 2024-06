Pavel kondoloval Pellegrinimu po srážce vlaku s autobusem, jež měla sedm obětí

Prezident Petr Pavel dnes kondoloval svému slovenskému protějšku Peteru Pellegrinimu po čtvrteční srážce vlaku s autobusem na jihu Slovenska, jež měla sedm obětí. Vyjádřil hlubokou soustrast. Oba prezidenti se osobně setkali ve středu v Praze.

Rychlík na trase z Prahy do Budapešt, jel po koleji, jež byla pro vlakovou dopravu uzavřena. Novinářům to dnes řekl slovenský ministr dopravy Jozef Ráž. Podle něj je předmětem vyšetřování, jak se na vlak na uzavřené koleji u města Nové Zámky ocitl. Ministr zmínil možné selhání lidského faktoru. "Nehodu způsobilo více faktorů. V první řadě to bylo počasí, které den předtím způsobilo záplavu a výluku jedné koleje na této trati. Vlak, který se na ní objevil, tam neměl co dělat. Předběžné výsledky vyšetřování ukazují, že nedošlo k systémovému ani technickému selhání, pravděpodobně šlo o selhání lidského faktoru," řekl Ráž. Dodal, že na uzavřené koleji nebyl kvůli její výluce zapnutý systém řízení závor pro chráněný přejezd, kde k vlak střetl s autobusem. Lokomotiva patřila Českým drahám, ve vlaku podle dostupných informací utrpěl zranění pouze strojvedoucí.