Pavel na summit k Ukrajině do Paříže nepojede, českou delegaci povede Fiala

Prezident Petr Pavel na pondělní summit k Ukrajině do Paříže nepojede, uvedla to odpoledne na dotaz ČTK mluvčí hlavy státu Eva Hromádková. Českou delegaci na jednání evropských lídrů a vládních představitelů, které organizuje francouzský prezident Emmanuel Macron, povede premiér Petr Fiala (ODS). Součástí delegace bude také poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Cílem pracovního setkání je posílit spolupráci mezi partnery na podporu Ukrajiny. Macron a britský ministerský předseda Rishi Sunak slíbili u příležitosti dnešního druhého výročí ruské agrese proti Ukrajině další podporu Ruskem napadené východoevropské zemi. Německý kancléř Olaf Scholz zase vyzval k posílení evropské obranyschopnosti. Pojar v pátek nechtěl prozradit, s jakou nabídkou česká delegace na konferenci pojede."Abychom dosáhli toho, co chceme, nejprve to sdělíme ostatním zúčastněným a pak v pravou chvíli zveřejníme," napsal ČTK.

Česká republika v Evropě vede iniciativu usilující o shromáždění 1,5 miliardy dolarů (35 miliard korun) na munici pro Ukrajinu. O možnosti zakoupit ve třetích zemích dělostřelecké granáty pro Ukrajince čelící ruské invazi informoval prezident Pavel minulý týden na mnichovské bezpečnostní konferenci.