Pavel: Regionální a sociální nerovnosti jedním z velkých problémů vzdělávání

Jedním z velkých problémů kvality českého vzdělávacího systému jsou regionální nerovnost a nerovnost závislá na socioekonomickém zázemí dětí a rodičů. Po odborné diskusi na Pražském hradě, která se na nerovnosti ve vzdělávacím systému zaměřila, to uvedl prezident Petr Pavel. Narazil také na problematiku nedostatku kvalifikovaných učitelů a speciálních pedagogů, a to především v regionech, které se potýkají se slabší sociální situací. Zmínil ale, že je podle něj pozitivní vědět, kde se problémy nacházejí a existují návrhy a podněty na jejich řešení. "Co vidím jako pozitivní, je to, že víme přesně kde ty problémy jsou, umíme je jasně definovat. Víme dokonce jak je řešit, máme řadu návrhů a podnětů," řekl Pavel.

Vytvořená strategie 2030+ mnoho problémů a řešení pojmenovává, ale podle prezidenta je Česko tak jako v případě jiných strategií neefektivní v její implementaci. Uvedl, že je potřeba posoudit, jak uvádět strategie do života. Zároveň je podle něj potřeba vzdělávání věnovat nejen politickou pozornost, ale i zdroje. Mělo by se trvat na tom, aby úkoly a opatření, která se ve strategiích objevují, byly naplňované a průběžně kontrolované.