Pelhřimovský festival rekordů ocení i nejlepšího střelce fotbalové reprezentace Kollera

Pelhřimovská Agentura Dobrý den připravuje na 10. června 33. ročník festivalu Pelhřimov - město rekordů. První částí festivalu bude 25. května předání prvních titulů Rekordmana roku ve Valdštejnské zahradě v Praze. ČTK to řekl šéf pořadatelů Miroslav Marek. Pořadatelé do Rekordmanské síně slávy zapíšou nejlepšího střelce fotbalové reprezentace Jana Kollera, který v reprezentačním dresu vstřelil 55 gólů a oceněna bude i jablonecká Česká mincovna za to, že vyrazila největší zlatou minci. Vážila deset kilogramů. "Jsou jenom čtyři mincovny na světě, které jsou něco takového schopné udělat," řekl Marek. V sobotu 10. června bude festival na pelhřimovském Masarykově náměstí. Do Rekordmanské síně slávy při něm vstoupí Pavel Pavel, který stěhoval sochy na Velikonočním ostrově. "Přiveze si jednu ze soch, která váží 250 kilogramů, na kterých to tenkrát před 40 lety zkoušel. Socha už tady zůstane. Bude připomínkou jeho celosvětového prvenství tady v zahradě expozice Zlaté české ručičky, protože to k názvu patří - jeho zlaté české ručičky,“ dodal Marek.