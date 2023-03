Jan Koller oslaví 50 v pražské Lucerně

Jan Koller | Foto: ČT

Samotný program bude podle vlastních slov pro slavného fotbalistu překvapením. Očekává se řada hostů, show, v sále se budou promítat ukázky z Honzova života. Nebudou chybět ani vystavené dresy.

Příběh jako z pohádky o českém Honzovi

Příběh Jana Kollera je unikátní. Spousty prestižních zahraničních serverů o něm v minulosti psalo. V minulém roce o něm vznikl film s názvem Jan Koller – Příběh obyčejného kluka, který běžel v kinech a následně v televizích. Celkem ho zhlédlo přes milion diváků.

Jan Koller pochází ze Smetanovy Lhoty, malé vísky o 300 obyvatelích. Až do začátku plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na vesnické úrovni. Málokdo si dovedl představit, že by z 202 centimetrů vysokého fotbalisty mohl ještě vyrůst postrach slavných fotbalových obran a světových brankářů.

Na Spartě na něj pískali

Honza se shodou náhod dokázal dostat do rezervního mužstva tehdejší Sparty Praha, protože byl v Praze na brigádě a neměl kde trénovat. Přes rezervu se dostal do kabiny prvního mužstva, kde se to jen hemžilo hvězdami a reprezentanty. A i když na něj fanoušci z tribun pískali, dokázal se prosadit do sestavy a vstřelit své první ligové góly. Ze Sparty zamířil do belgického Lokerenu, odkud přestoupil do nejslavnějšího belgického a královského klubu Anderlecht Brusel. S tím vyhrál dva tituly. Poté následovala Borussia Dortmund a titul v Bundeslize. Přišla další zahraniční angažmá v Monaku, Rusku a Francii. Více než dvoumetrový obr se dokázal dostat až na vrchol. Střílel góly na mistrovství Evropy i světa. V roce 1999 byl vyhlášen nejlepším fotbalistou České republiky a o čtyři roky později byl dokonce v nominaci na Zlatý míč. Kariéru zakončil s 55 brankami jako nejlepší střelec české fotbalové reprezentace a jedna z nejvýraznějších a přitom nejskromnějších postav české fotbalové historie.