Piráti by měli na Hřibův návrh v sobotu hodnotit své výsledky ve volbách do EP

Vládní Piráti by měli své výsledky ve volbách do Evropského parlamentu (EP) zhodnotit v sobotu po návratu předsedy strany a vicepremiéra Ivana Bartoše z pracovní cesty ve Spojených státech. Schůzku republikového výboru navrhl pirátský náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib. Piráti ve volbách do EP ztratili dva z dosavadních tří mandátů. Hřibovu iniciativu podpořil například ministr zahraničí Jan Lipavský či místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Piráti už od pondělí na stranickém fóru řeší, zda kvůli výsledkům voleb nesvolat nejvyšší orgán strany, kterým je celostátní fórum. Vzhledem ke lhůtám by se ale jednání konalo pravděpodobně až na podzim.