Plán: Podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 vzroste v ČR na 30 procent

Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě v Česku by do roku 2030 měl stoupnout ze současných přibližně 18 procent na 30 procent. Počítá s tím aktuální návrh Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Ten však zatím nereflektuje novou směrnici EU, podle níž by průměrný podíl obnovitelných zdrojů měl být v celé EU 42,5 procenta, vyplývá ze zjištění ČTK. Podle kritiků návrhu by tak měl být tuzemský cíl vyšší. Plán také počítá s koncem spalování uhlí v roce 2033.

Nejde však zatím o definitivní podobu Klimaticko-energetického plánu, tu by měl stát komisi odeslat do léta příštího roku. Návrh obsahuje několik možných scénářů. V preferovaném scénáři chce navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie stát dosáhnout zejména rozvojem solární a větrné energetiky. Návrh počítá také s budoucím posilováním jaderných zdrojů, které by měly být v příštích desetiletích klíčovou složkou tuzemské energetiky, a s odklonem od uhlí do roku 2033.