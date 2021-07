Platí nová pravidla návratu ze zahraničí, přísnější jsou třeba z Řecka či Irska

Česko od 26. července změnilo pravidla návratu ze zahraničí. Začíná platit aktualizovaná mapa cestovatele, mezi země s vysokým rizikem nákazy nově patří Řecko, Irsko nebo Monako. Po návratu z těchto zemí budou lidi bez očkování nebo prodělaného covidu muset do samoizolace a potom na PCR test. Taková pravidla platí i při návratu třeba z Nizozemska a Španělska - včetně Baleár. Tato území jsou nově v tmavě červené kategorii. V oranžové, ze které stačí jen antigenní test, přibylo Estonsko. Ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučuje cestovat třeba do Tuniska, Jihoafrické republiky nebo do Tanzánie i s populárním Zanzibarem - kromě velmi přísných pravidel po návratu tam hrozí i extrémní riziko nákazy a zdravotní péče tam nemusí být dostupná.

Česko zatím nepočítá s tím, že by i přes častý výskyt mutace delta přesunulo mezi země s extrémním rizikem nákazy Velkou Británii. A to ani poté, co Spojené království před týdnem uvolnilo epidemická opatření.