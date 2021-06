Plně očkovaní turisté budou moci do Egypta bez testu

Egypt umožní do země bez nutnosti PCR testu vstoupit těm cestovatelům, kteří jsou plně naočkovaní. Oznámilo to dnes egyptské ministerstvo zdravotnictví. Návštěvníci severoafrické země se budou muset prokázat certifikátem, že nejméně dva týdny před příjezdem dostali plný počet dávek jedné z vakcín schválených Egyptem a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), píše agentura Reuters.

Lidé po vakcinaci ze států zasažených jednou z variant koronaviru musí podstoupit rychlotest při příjezdu do Egypta. Všichni plně nenaočkovaní turisté se i nadále musí prokázat PCR testem. Egyptské úřady na začátku tohoto měsíce uvolnily část restrikcí a doufají, že se jim podaří zpět přilákat cestovatele. Turistika v dobách před pandemií běžně tvořila až 15 procent egyptského hrubého domácího produktu (HDP).