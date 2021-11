Po 20. prosinci dorazí do Česka 300 tisíc dávek vakcíny proti covidu pro děti od 5 do 11 let

Prvních 300 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 pro děti ve věku pět až jedenáct let dorazí do Česka v týdnu od 20. prosince. Uvádí to zástupci Chytré karantény. Jde o vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Touto vakcínou se dosud mohly v zemích Evropské unie očkovat děti od 12 let. Ve čtvrtek ale Evropská agentura pro léčivé přípravky schválila vakcínu i pro mladší děti. Už dřív začali touto látkou očkovat děti od pěti let Spojené státy nebo Kanada.