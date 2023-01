Po sečtení hlasů v 70 procentech okrsků vedl ve finále prezidentské volby Petr Pavel (55,97 pct). Andrej Babiš má zbývajících 44,02 procenta. Podle predikce agentur STEM a STEM/MARK pro televizi CNN Prima News zvítězí generál ve výslužbě Petr Pavel se ziskem 58,01 procenta odevzdaných hlasů. Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš bude mít podle prognózy 41,99 procenta hlasů. V rámci prezidentských voleb také bude rekordní volební účast," citovala televize v tiskové zprávě Martina Buchtíka z agentury STEM. Také podle predikce společnosti Blindspot AI by byl po sečtení desetiny okrsků zvolen Pavel. Měl by podle této predikce získat 58,41 procenta hlasů. Pavel vyhrál první kolo před dvěma týdny díky 1,98 milionu získaných hlasů. Babiše tehdy předstihl jen o zhruba 23.000 hlasů.

Neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) či ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už gratulovali Petru Pavlovi ke zvolení hlavou státu. "Vrátili jsme srdce na Hrad! Gratuluji Petru Pavlovi k vítězství a ještě jednou upřímně děkuji i těm z vás, kteří jste mou podporu v prvním kole přetavili v podporu Petra Pavla v kole druhém. Bez vás by to nešlo," napsala Nerudová na twitteru. K podpoře Pavla vyzvala po prvním kole voleb, ve kterém skončila třetí. Vystrčil také Pavlovi gratuloval a uvedl, že má z jeho vítězství radost. "Blahopřeji Petru Pavlovi ke zvolení českým prezidentem. Oceňuji jeho velký podíl na vznikající hezké tradici: třetí porážka Andreje Babiše a jeho ANO v celostátních volbách za sebou: 2021 sněmovní volby, 2022 senátní volby, 2023 prezidentské volby. Pojďme to oslavit!" napsal na twitteru Stanjura.