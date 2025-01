Počet opilých koloběžkářů je alarmující

Každý třetí koloběžkář, který loni v Česku způsobil nehodu, měl v sobě alkohol. V\plývá to z policejní zprávy o nehodovosti za rok 2024. Pod vlivem alkoholu loni řidiči všech dopravních prostředků způsobili v ČR celkem 4541 dopravních nehod, při kterých zahynulo 31 lidí. Řidiči koloběžek byli účastníky 643 nehod, když valnou většinu z nich zavinili oni sami - 501. O rok dříve to přitom bylo o stovku méně (403). Opilí koloběžkáři jich zavinili sice jen 178, ale bylo to přes 35 procent ze všech havárií, které měli v loňském roce na svědomí. Tři z nich přitom nehodu nepřežili, přičemž dva neměli helmu. Svou roli hraje rovněž technický stav koloběžek, který by měl splňovat stejné podmínky jako jízdní kolo. To se ale často neděje, hlavně u sdílených ve větších městech, kde s nimi řidiči zacházejí ne vždy v rukavičkách. Jenže pro mnohé rozhoduje hlavně to, jak jsou levné, když si je chtějí půjčit nebo koupit.