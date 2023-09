Lidem se nelíbí, jak sdílené koloběžky parkují. V Brně dostávají provozovatelé pokutu

Sdílené koloběžky. Mnozí s nimi jezdí po chodníku, kde pak zůstavají pohozené. A radnice řeší, co s nimi. Největším problémem je právě způsob, jak s nimi uživatelé parkují. Překáží na chodnících a jsou vážnými bariérami pro nevidomé nebo seniory. K regulaci jejich provozu chybí legislativa a radnicím nezbývá než se na pravidlech domlouvat s provozovateli.

Koloběžky řešili nedávno radní ve Frýdku-Místku. Magistrát vypsal anketu, ve které mohou obyvatelé říct, jaký mají na koloběžky názor.

Foto: Martin Balucha, Český rozhlas

"Já si myslím, že to není špatná věc, ale bylo by lepší, aby ti lidé měli více stanovišť, kde se mohou koloběžky umístit. - Hlavně ať to nikde nenechají pohozené," říkali lidé. Ostrá debata se vede i na sociálních sítích.

"Elektrokoloběžky jsou v podstatě služba, kterou poskytuje soukromá společnost. My můžeme nějakým způsobem, tam kde nám to umožní legislativa, je omezit, regulovat a tak dále. Město si za tu službu neplatí, tak jako je tomu u sdílených kol, které chceme a které jsou jednoznačným přínosem," vysvětluje primátor Petr Korč. S provozovatelem se už město domluvilo na snížení rychlosti v památkových zónách a v místech, kde je velký pohyb obyvatel.

V Brně na pohozené koloběžky vyzráli

Lidé říkají, že chybí pravidla pro elektrické koloběžky. Ta jsou však daná. Koloběžka, stejně jako kolo může na silnici nebo na cyklostezku. Lidé do 18 let by měli mít přilbu. Elektrokoloběžka se však používá při rychlém přesunu městem, a tehdy lidé přilbu nemají. Mnozí nasednou na koloběžku v noci opilí. A z toho pramení i úrazy.

Fatální následky měl letos v polovině července v Liberci pád z elektrokoloběžky pro třiačtyřicetiletého muže. Podle svědka se mu za jízdy otočila řidítka a muž si po pádu na asfalt vážně poranil hlavu. Na následky zranění zemřel druhý den v nemocnici.

Společnosti se postupně omezením přizpůsobují. Například v Brně při parkování koloběžky mimo vyhrazená místa hrozí provozovateli systému pokuta až 100.000 korun. Někteří provozovatelé sdílených dopravních prostředků se tomu snaží předcházet tím, že jejich aplikace ukončí klientovi jízdu na koloběžce, pouze je-li koloběžka zaparkovaná na určeném místě. Parkování mimo vyhrazená místa se tak lidem prodraží. Jak potvrzuje mluvčí Městské policie Jana Pokorná, změna pravidel pomohla hlavní problém vyřešit.

Trpělivost s koloběžkami došla Pařížanům

Trpělivost s koloběžkami došla lidem v Paříži. V dubnovém referendu tento způsob přepravy odmítli. Vadilo jim, jak se koloběžky válely na chodníku a kritizovali nebezpečnou jízdu, jako třeba důchodkyně Juliette:

Foto: Michaela Danelová, iROZHLAS.cz

"Několikrát se mi už stalo, že jsem vyšla z domu na chodník a málem mě shodily na zem. Pak si z vás ti lidé ještě utahují a smějí se Vám, že jste staří. Znám jednu paní, kterou nějaký koloběžkář srazil a pak strávila rok a půl v nemocnici."

Paříž tak je prvním evropským hlavním městem, které na svém území zcela zakáže sdílené elektrické koloběžky. Některá města jejich počet omezují. V centru Vídně například radnice omezila jejich povolený počet z 2500 na 500. Nově se na koloběžky bude vztahovat povinné ručení.