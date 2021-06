Počet potvrzených případů mutace delta v Česku se blíží stovce

Státní zdravotní ústav (SZÚ) dosud potvrdil 96 případů delta mutace nového typu koronaviru. V Libereckém kraji má podezření na komunitní šíření této nakažlivější varianty, dříve označované jako indická. V České televizi to dnes uvedla vedoucí Národní referenční laboratoře SZÚ Helena Jiřincová. S šířením nakažlivější mutace podle ní zatím není spojený výrazný nárůst počtu hospitalizovaných, jako tomu bylo u původní varianty koronaviru.

Ve středu přibylo v Česku 161 potvrzených případů onemocnění covid-19, o čtvrtinu víc než před týdnem. Je to teprve druhý mezitýdenní nárůst od 12. dubna, kdy ale statistiku ovlivnily Velikonoce. Reprodukční číslo stouplo na 0,9, což je nejvyšší hodnota od 15. dubna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Za výrazným mezidenním nárůstem nových nákaz covidem-19 v Jihomoravském kraji byly chybné údaje. Do systému byla nesprávně nahrána data už uzavřených případů. ČTK to dnes řekla vedoucí protiepidemického oddělení Brno Radka Boháčová. Není jasné, zda chybné údaje z kraje zkreslily statistiku republikovou.

Od pátku se mohou lidé nechat očkovat i dříve než 90 dní po prodělání covidu-19. Dosavadní lhůtu, která jim bránila v rezervaci termínu očkování, ministerstvo zrušilo. Někteří lidé s očkováním váhají nebo jim je lékaři nedoporučují ani po uplynutí této lhůty, protože mají vysokou hladinu protilátek. V Česku už je očkováno alespoň jednou dávkou asi 4,9 milionu lidí, oběma pak zhruba 2,7 milionu. Na první dávku čeká asi 640.000 z celkem 5,5 milionu registrovaných. Nových zájemců ale už není tolik, za týden jich přibylo jen kolem 90.000. Ještě před týdnem byl zájem dvojnásobný. Od začátku července chce ministerstvo spustit registrace i pro děti od 12 do 16 let. Nově se očkují také samoplátci z řad cizinců.