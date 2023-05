Počet prodaných dálničních známek meziročně vzrostl o 200 tisíc

Prodej elektronických dálničních známek za pět měsíců letošního roku meziročně stoupl, když od začátku roku do středy 24. května se prodalo přes 3,4 milionu vinět, což je proti stejnému období loni nárůst o 200.000 kusů. Největší zastoupení v prodejích mají roční známky, následují desetidenní. ČTK to řekl státní podnik Cendis, který má systém elektronických známek na starosti. Celkový počet prodaných dálničních známek tvořily z 54 procent prodeje roční známky, ze 40 procent desetidenní, zbytek pak měsíční známky. S blížícími se prázdninami lze podle Nastoupilové očekávat nárůst prodejů krátkodobějších vinět, a to kvůli turistům.

Roční dálniční známka, která je nyní za 1500 Kč, se od března příštího roku zdraží na 2300 Kč, desetidenní kupon zlevní o 40 korun na 270 Kč a měsíční bude stát 430 Kč místo 440 korun. Ministerstvo dopravy také od března zavede jednodenní dálniční známku, která bude stát 200 Kč.