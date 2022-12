Počet vězňů začal letos opět stoupat, ve věznicích chybí dozorci a strážní

Počet vězňů v Česku začal v letošním roce opět stoupat, od ledna jich přibyly zhruba čtyři stovky. Míst je pro ně zatím dostatek, Vězeňská služba (VS) má spíše problém chybějících dozorců a strážných. Do stavebních úprav ve věznicích letos bezpečnostní sbor investoval přes 255 milionů korun. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí VS Markéta Prunerová.

K 19. prosinci bylo za mřížemi 19.153 odsouzených, vazebně stíhaných obviněných a chovanců detenčních ústavů. Věznice jsou v průměru naplněny na cca 96 procent. Počet vězněných klesal od roku 2016. Letošní nárůst označila Prunerová za velmi mírný. Jeho příčinou může být podle ní to, že činnost soudů se po pandemii covidu-19 rozvinula opět naplno. Z odsouzených nyní pracuje přibližně 7500 lidí, což představuje 58 procent práceschopných odsouzených.